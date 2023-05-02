Галушин Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалушин Григорий Яковлевич

Галушин Григорий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галушин
Имя
Григорий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
1322. Галушин Григорий Яковлевич, 21 г., Архангельск. у., Холмогорок. в., д. Вавчука. Архангельск. Г. С. Ст. 1 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.