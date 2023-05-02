Дубинкин Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубинкин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46588. ДУБИНКИНЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. К. Алатырск. у., в. и с. Сіявы, 19 л.; — 3. Н. 1 уч. Алатырск. у., 173 М., тюр. 1 м. Исп. 15 Мая 905.
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