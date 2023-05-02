Кошкаров Федор Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошкаров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6893. КОШКАРОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, 44 л., Кокчетавск. у., Володарск. в., с. Челкарского, Акмолинск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 5 л. 2 м. 7 д. и пор. пр. 5 л., Исп. 18 дек. 923.
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