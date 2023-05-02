Стрепетов Александр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стрепетов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88118. СТРЕПЕТОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПЕТровъ, 15 л. К. Спасск. у., Трехъ-Озерск. в., с. Балымеровъ; — Казан. О. С., 16 Мая 911, 140, 152, 1 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 2 п. 1659¹ У., тюр. 4 м., съ зач. 2 м. предв. заключ. Исп. 13 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 43157, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 108821. | 908 94348 169 М. | 908 41171 169 М.
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