Никитина Прасковья Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитина
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43488. НИКИТИНА, ПРАСКОВЬЯ ЯКОВлева (урожд. Уварова). К. Раненбург. у., в. и с. Снѣжетовскаго, 49 л.; — Г. С. Сергіевскаго пос. и г. Дмитрова, Москов. г., 173 и 1 п. 175 . М., тюр. 5 м. Исп. 21, счит. ср. съ 3 Апр. 907. | 902 109828 169 М. | 900 81405 169 М.
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