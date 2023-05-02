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Никитина Прасковья Яковлева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитина
Имя
Прасковья
Отчество
Яковлева
Дата исполнения приговора
03 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
43488. НИКИТИНА, ПРАСКОВЬЯ ЯКОВлева (урожд. Уварова). К. Раненбург. у., в. и с. Снѣжетовскаго, 49 л.; — Г. С. Сергіевскаго пос. и г. Дмитрова, Москов. г., 173 и 1 п. 175 . М., тюр. 5 м. Исп. 21, счит. ср. съ 3 Апр. 907. | 902 109828 169 М. | 900 81405 169 М.

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