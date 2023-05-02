Зарва Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зарва
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33682. ЗАРВА, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Мамчуровскій). Лиш. ос. пр. изъ к. Сквирск. у., Бабинецк. в., м. Ново-Фастова, 35 л.; — М. С. 2 уч. Бердичев. окр., 975 и 977 У., тюр. 4 м. Исп. 22 Янв. 908. | 905 46848 1655 У. | 903 12779 1655 У. | 902 46551 1651 У. | 98 49280 170 М. | 98 29405 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 14233.
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