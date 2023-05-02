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Забицкий Теодор Георгиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забицкий
Имя
Теодор
Отчество
Георгиев
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46791. ЗАБИЦКІЙ, ТЕОДОРЪ ГЕОРГІЕВЪ (Юрьевъ) (онъ же Савицкій и Бурковскій). Лиш. ос. пр. изъ к. Митаво-Бауск. у., Экауск. в., 25 л., рд. Рижск. у., въ м. Мюльграбенѣ; — Рижск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. Исп. 3 Мая 905. | 902 43576 1647 У. | 99 76968 169 М. | 900 23671 169 М. | 94 61332 169 М.

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