Забицкий Теодор Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забицкий
- Имя
- Теодор
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46791. ЗАБИЦКІЙ, ТЕОДОРЪ ГЕОРГІЕВЪ (Юрьевъ) (онъ же Савицкій и Бурковскій). Лиш. ос. пр. изъ к. Митаво-Бауск. у., Экауск. в., 25 л., рд. Рижск. у., въ м. Мюльграбенѣ; — Рижск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. Исп. 3 Мая 905. | 902 43576 1647 У. | 99 76968 169 М. | 900 23671 169 М. | 94 61332 169 М.
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