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Пашков Петр Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пашков
Имя
Петр
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7515. ПАШКОВ ПЕТР КУЗЬМИЧ, 34 л , Ряжск. у., Пустошинск. в и с. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 1 и 116, пор. пр. 1 г Исп. 7 ноября 923.

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