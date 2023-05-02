Хабиров Габдул Хакимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хабиров
- Имя
- Габдул
- Отчество
- Хакимов
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 340
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99619. ХАБИРОВЪ, ГАБДУЛЪ ХАКИмовъ (онъ же Абдулхабировъ), 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Шадринск. у., Усть-Багарякск. в., д. Новой; — Вятск. О. С., 28 Февр. 911, 1452, 13 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 26 Мая 911. | 909 97868 169 М. | 908 137892 170 М. | 27 Мая 902 г. Московск. Воен. О. С., за кражу, арест. отд. 2½ г. | 31 Іюля 97 г. Г. С. 1 уч. г. Екатеринбурга, за кражу, тюр. 3 м.
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