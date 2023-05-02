Хохлов Николай Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99731. ХОХЛОВЪ, НИКОЛАЙ АНДРЕевъ, 19 л. К. Лаишевск. у., в. и с. Астраханки, рд. въ г. Самарѣ; — М. С. 4 уч. г. Казани, 17 Мая 911, 169, 8 п. 170 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 28317 и приг. М. С. 1 уч. г. Казани, 31 Марта 911 г. (169 М., тюр. 4 м.), тюр. 9 м. Исп. 31 Марта 911.
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