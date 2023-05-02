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Перепелицын Григорий Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перепелицын
Имя
Григорий
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
20 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
27552. ПЕРЕПЕЛИЦЫН, ГРИГОРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 50 л. Гр. Красноярск. у., Марфинск. в.; — Р. Т. г. Астрахани. Контр-револ., лиш. св. 3 г., по амн. нак. замен. пр. р. 1 г. Исп. 20 марта 920.

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