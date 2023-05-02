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Громихин Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Громихин
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
22 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46303. ГРОМИХИНЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ. К. Тамбов. г., Спасск. у., Ачадовск. в., с. Богдановки. 24 л.; — 3. Н. 8 уч. Нижне-Ломовск. у., 173 М., тюр. 1 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 22 Мая 905.

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