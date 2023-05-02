Телегин Василий Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Телегин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29448. ТЕЛЕГИН, ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ, 35 л. Гр. Подольск. у., Молодинск. в.; — Н. С. Вознесенск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. и 11 д. пр. з. Исп. 16 марта 920.
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