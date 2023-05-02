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Багрий Исаак Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Багрий
Имя
Исаак
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
142809. БАГРІЙ, ИСААКЪ СЕМЕНОВЪ. К. Кокчетавск. у., Алексѣевск. в., с. Терновскаго, 56 л., рд. Кіев. г., Звенигород. у., Чижевск. в., въ с. Павловскомъ; — М. С. 1 уч. Кокчетав. у., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 9 Нояб. 909.

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