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Куликовский-Остапенко Алексей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликовский-Остапенко
Имя
Алексей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7557. КУЛИКОВСКИЙ-ОСТАПЕНКО АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 29 л., Ишимск. у., Красноярск. в. и с. Забайкальск. Губсуд. Ст. ст. 76 и 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 июля 923.

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