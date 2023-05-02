Захаров Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Василий Николаевич

Захаров Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4872. ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 30 л., Солигалинск. у., с. Бородовицына. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 19 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.