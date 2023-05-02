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Павлов Александр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
24 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7336. ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 42 л., б. Ямбургск. у., Османск. в., с. Ремь. Б. Петро радск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 24 марта 923.

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