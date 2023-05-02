Скворцов Степан Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скворцов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9145. СКВОРЦОВ СТЕПАН РОМАНОВИЧ, 40 л., Ижевск. у., Ново-Муттанск. в., д. Пачегурта. Н. С. Ижевск. у. Ст. Ст. 143 и 153, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. в октябре 923.
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