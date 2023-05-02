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Гумилевский Федор Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гумилевский
Имя
Федор
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46348. ГУМИЛЕВСКІЙ, ФЕДОРЪ ТИМОФЕевъ. Потом. поч. гражд., 28 л., рд. Козловск. у., Хмѣлевск в., въ с. Крюковкѣ; — Томбовск. О. С., 1694 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 11 Іюня 905.

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