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Беляевских Андрей Агапович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляевских
Имя
Андрей
Отчество
Агапович
Дата исполнения приговора
20 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
564. Беляевских Андрей Агапович, 63 л., Кунгурск. окр., Шамарск. р. Н. С. 1 уч. Кунгурск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 ч. П. в. з. с. 20/Ѵ—26.

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