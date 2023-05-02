Балабаев Михаил Пантелеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балабаев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Пантелеев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45071. БАЛАБАЕВЪ, МИХАИЛЪ ПАНТЕлеевъ. К. Таганрог. окр., Сарматск. п., пос. Ивановскаго, 20 л.; — М. С. 1 уч. Ростов. (н/Д.) окр., 169, 7 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 905.
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