Бакланов Григорий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакланов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142836. БАКЛАНОВЪ, ГРИГОРІЙ ВАсильевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Хвалынск. у., в. и с. Покурлея, 48 л.; — Саратов. О. С. 6 Окт. 909, 134, 135, 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 4 Нояб. 909. | 906 16502 1 ч. 1655 У. | 93 10670 170¹ М.| 902 93847 169 М. ] 90 51582 170 М.| 99 48968 169 М.
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