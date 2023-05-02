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Лучков Александр Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лучков
Имя
Александр
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
12 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8355. ЛУЧКОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ, 24 л., г. Саратова. Н. С. 2 уч. г. Уральска. Ст. 143, лиш. св. 6 л. 8 м. 19 дн. Исп. 12 апр. 923.

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