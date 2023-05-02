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Михаленко Павел Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михаленко
Имя
Павел
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
9217. Михаленко Павел Андреевич, 33 л., рд. в Минской г., Мозырск. у., д. Козинской. Н. С. 6 уч. Ачинск. окр. Ст. 143, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 26 окт. 926.

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