Маринчик Сергей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маринчик
- Имя
- Сергей
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42799. МАРИНЧИКЪ, СЕРГѢЙ (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ к. Минск. у., Семково-Городецк. в., д. Зарѣчной, 22 л.; — Вилен. С. П., 1 п. 2 ч. 133 и 1 ч. 312 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 55863, къ продолж. ср. каторж. раб. на 6 м. Исп. 1 Марта 907. | 905 55863 1452 У. | 904 24626 170 М.
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