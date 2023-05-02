Дивердизов Сардис
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дивердизов
- Имя
- Сардис
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46495. ДИВЕРДИЗОВЪ, САРДИСЪ. Перс.-подд., 28 л., рд. въ г. Урміи, въ Персіи; — М. С. 1 уч. Таращан. окр., 173 и 3 п. 175 М., тюр. 5 м. Исп. 18 Іюня 905.
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