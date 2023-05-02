Аллахверды-Оглы Кербалай Гусеин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аллахверды-Оглы
- Имя
- Кербалай
- Отчество
- Гусеин
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142508. АЛЛАХВЕРДЫ-ОГЛЫ, КЕРБАлай Гусеинъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Эриванск. у., Арамузск. в., с. Зора, 32 л.; — Эриварск. О. С. 17 Сент. 909, 134, 135, 148, 1631, 1634 и 1459, У., каторж. раб. 10 л. Исп. въ Нояб. 909. | 904 47381 1654 У.
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