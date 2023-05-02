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Семичев Алексей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семичев
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 307
Источник
Скан
Оригинальная запись
10509. СЕМИЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Бежецк. у., Сукроменск. в., д. Плотники. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 205б, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 19/ІѴ — 24.

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