Анищенко Адриан Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анищенко
- Имя
- Адриан
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44900. АНИЩЕНКО, АДРІАНЪ ДМИТРІевъ. К. Зміев. у., в. и с. Зарожнаго, 22 л.; — З. Н. 6 уч. Зміев. у., 169 и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 28 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.