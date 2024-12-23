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Козьмин Перфил Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козьмин
Имя
Перфил
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
15 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
32418. КОЗЬМИНЪ, ПЕРФИЛЪ ГРИГОРЬевъ. К. Богородск. у., Дорховск. в., д. Титова, 22 л.; — З. Н. 1 уч. Богородск. у., 16, 169, 3 п. 171 и 172 М. (кража и покуш.), тюр. 2 м. Исп. 15 Февр. 905.

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