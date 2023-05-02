Киселев Гавриил Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5935. КИСЕЛЕВ ГАВРИИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 24 л., Рд. в Витебск. г., Березовск. в., Н. С. 1 уч. Каинск. у., Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 5 л., Исп. 16 апр. 923.
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