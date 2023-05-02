Киселев Гавриил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Гавриил Сергеевич

Киселев Гавриил Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Гавриил
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
16 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5935. КИСЕЛЕВ ГАВРИИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 24 л., Рд. в Витебск. г., Березовск. в., Н. С. 1 уч. Каинск. у., Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 5 л., Исп. 16 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.