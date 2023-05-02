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Дегтярев Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дегтярев
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
07 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3767. ДЕГТЯРЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 39 л., Козловск. у., Ярославск. в, с. Сычевки. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 5 л. Исп. 7 янв. 923.

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