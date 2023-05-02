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Живчиков Тимофей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Живчиков
Имя
Тимофей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
4635. ЖИВЧИКОВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 43 л., Орловск. г., Дмитровск. у., Лубянск. в., д. Трубичиной.; Особ. сес. Н. С. Дмитровск. у. Ст. ст. 180 п. «в», 220, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 июня 923.

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