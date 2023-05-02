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Чередниченко Климентий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чередниченко
Имя
Климентий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141129. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, КЛИМЕНТІЙ Васильевъ. Мщ. г. Бердянска, 37 л., рд. въ с. Дмитріевкѣ, Таганрог. окр.; — Новочеркасск. О. С. 21 Сент. 909, 169, 170 и 170¹ М., 152 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 3 Нояб. 909.

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