Чередниченко Климентий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чередниченко
- Имя
- Климентий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141129. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, КЛИМЕНТІЙ Васильевъ. Мщ. г. Бердянска, 37 л., рд. въ с. Дмитріевкѣ, Таганрог. окр.; — Новочеркасск. О. С. 21 Сент. 909, 169, 170 и 170¹ М., 152 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 3 Нояб. 909.
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