Николаева Мария Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17630. НИКОЛАЕВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 17 л. Гр. Грязовецк. у., с. Дуракова; — Н. С. 1 уч. Гдовск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 5 д. пр. з. Исп. 29 июля 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.