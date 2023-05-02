Шамин Михаил Леонидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шамин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Леонидович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11886. ШАМИН, МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ, 42 л. Гр. Мышкинск. у., Васильковск. в., с. Жданова; — Н. С. 4 отд. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. условно.
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