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Пресняков Арий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пресняков
Имя
Арий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
27917. ПРЕСНЯКОВ, АРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Малмыжск. у.; — Н. С. 9 уч. Малмыжск. у. Порубка леса, лиш. св. 3 г., по амн. нак. замен. пр. р. 3 г. Исп. 8 окт. 920.

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