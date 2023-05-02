Малышев Яков Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16993. МАЛЫШЕВ, ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, 23 л. Гр. Варнавинск. у., Семеновск. в., д. Дерина; — Н. С. 1 уч. Макарьевск. у. Побег, лиш. св. 15 л. Исп. 22 апр. 919.
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