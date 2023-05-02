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Кушнерев Тихон Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кушнерев
Имя
Тихон
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
04 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7792. КУШНЕРЕВ ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ 32 л., Рыльск. у., Богошанск. в., д. Николаевки. Курск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 4 марта 923.

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