Чернецкий Самуил Ихелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернецкий
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Ихелев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141161. ЧЕРНЕЦКІЙ, САМУИЛЪ (ШМИЛЬ) Ихелевъ. Мщ. м. Плискова, Андрушевск. в., Липовецк. у., 29 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 1 уч. Черкасск. окр. Кіевск. г. 28 Сент. 909, 6 п. 13, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Окт. 909. | 907 69985 309 У. | 905 71602 169 М. | 99 86829 170¹ М.
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