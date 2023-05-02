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Чернецкий Самуил Ихелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернецкий
Имя
Самуил
Отчество
Ихелев
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141161. ЧЕРНЕЦКІЙ, САМУИЛЪ (ШМИЛЬ) Ихелевъ. Мщ. м. Плискова, Андрушевск. в., Липовецк. у., 29 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 1 уч. Черкасск. окр. Кіевск. г. 28 Сент. 909, 6 п. 13, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Окт. 909. | 907 69985 309 У. | 905 71602 169 М. | 99 86829 170¹ М.

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