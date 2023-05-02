Дельцева Мария Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дельцева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14560. ДЕЛЬЦЕВА, МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 48 л. Гр. Семеновск. у., Пятницк. в., д. Павлово; — Н. С. 2 уч. Семеновск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 5 д. пр. з. условно.
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