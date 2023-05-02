Переварчук Дмитрий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереварчук Дмитрий Игнатьевич

Переварчук Дмитрий Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Переварчук
Имя
Дмитрий
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
18025. ПЕРЕВАРЧУК, ДМИТРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 23 л. Рд. в Володарск. у.; — Р. В. Т. Ташкентск. ж. д. Хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 17 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close