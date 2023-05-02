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Сажина Мария Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сажина
Имя
Мария
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8633. САЖИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА, 26 л., Красноуфимск. у., Кленовск. в. и с. Н. С. 3 уч. Красноуфимск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 19 окт. 923.

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