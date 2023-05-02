Собоняк Петр Матеушев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Собоняк
- Имя
- Петр
- Отчество
- Матеушев
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 331
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87804. СОбОНЯКЪ, ПЕТРЪ МАТЕУШЕВЪ, 23 л. К. Ченстохов. у., гм. Камыкъ, пос. Клобуцкъ; — Петроков. О. С., 10 Марта 911, 152¹, 1 ч. 1655. 2 и 3 п. 1659 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 6 Мая 911. | 908 25854 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 92190. | 906 39341 170 М. | 905 27391 169 М.
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