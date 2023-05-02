Волков Петр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21610. ВОЛКОВЪ, ПЕТРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Н.-Лемовск. у., Верхне-Ломовск. у., с. Мокраго-Мичкаса, 67 л.;—Пензен. О. С., 3 ч. 1665, 2 и 5 п. 1659, 1 и 2 п. 1659¹ У. и 263 уст. о сод. подъ страж., ст. лиш. ос. пр. тюр. 3 г. Исп. 11 Окт. 908. 903 94632 170 М. | 91 117838 170 М. | 903 11412 169 М.
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