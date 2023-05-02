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Поляков Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поляков
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
10497. Поляков Николай Иванович, 17 л., Ярославск. г., б. Мышкинск. у., Воскресенск. в., д. Карпово. Н. С. 10 отд. г. Ленинграда Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7 сент. 926.

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