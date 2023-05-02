Быков Степан Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45539. БЫКОВЪ, СТЕПАНЪ АНТОНОВЪ. К. Нижегород. г., Ардатов. у., Саконск. в., с. Гремячева, 58 л.; — З. Н. 3 уч. Арзамасск. у., 155 М., тюр. 1 м. Исп. 2 Іюня 905.
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