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Федулов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федулов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12967. Федулов Василий Васильевич, 30 л., Рязанск. г., Спасск. у., Федотьевск. в., с. Петровичей. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 105, 116, 128, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 16 июня 926.

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