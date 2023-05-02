Адамкович Миккель Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамкович
- Имя
- Миккель
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44700. АДАМКОВИЧЪ, МИККЕЛЬ АНДРЕевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Газенпот. у., Альшвагенск. в., 24 л.; — Либав. О. С. (въ 4 р.), 2 п. 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 1 Марта 905 г., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Іюня 905. | 903 79 170 М. | 900 43886 174 М. | 901 25481 169 М.
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