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Ефанов Петр Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефанов
Имя
Петр
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4512. ЕФАНОВ ПЕТР САВЕЛЬЕВИЧ, 29 л., Скопинск. у., Измайловск. в., с. Ельшанки. Рязанск. Губсуд. Ст. 114а ч. 1, пор. пр. 1 г. Исп. 3 сент. 923.

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